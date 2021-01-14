Bolu’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu

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Bolu’da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan firari Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Alİsmail tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Alİsmail isimli şahsın Bolu’da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli şahsın yaşadığı evi belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan DEAŞ üyesi ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Salim İbrahim Alİsmail çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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