Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında mahkemece yakalama emri çıkartılan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Evde bulunan Adil Salim İbrahim Al İsmail gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-14 10:30:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.