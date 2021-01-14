Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında mahkemece yakalama emri çıkartılan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Evde bulunan Adil Salim İbrahim Al İsmail gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-14 10:30:08



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