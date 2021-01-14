Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası hayran bıraktı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza büründü. Tabiat parkındaki kar manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Gölcük evi ve ağaçların göle yansıması da güzel görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kar manzarası, dron ile havadan görüntülendi.

Bir yemek yarışmasıyla ünlenen Eray Aksungur da ailesiyle birlikte eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Aksungur, Gölcük'e çocukluğundan beri geldiğini ifade ederek tüm vatandaşların görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-14 16:36:57



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