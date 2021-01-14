Bitkin düşen şahini jandarma kurtardı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Koruma Timi, ilçede devriye gezerken yol kenarında bitkin halde bir şahine rastladı. Çevre Timi, şahini alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Soğuktan ve açlıktan bitkin kaldığı düşünülen şahin tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2021-01-14 22:46:41



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