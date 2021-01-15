Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor.
Bolu’da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.