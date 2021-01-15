Bolu kent merkezinde kar yağışı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da, sabaha karşı etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Bolu'da 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Bolu şehir merkezi, kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Çatılar ve yeşil alanlar bembeyaz oldu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-15 11:57:19



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