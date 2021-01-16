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Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi

DHA

Kartalkaya'da hafta sonunda kayak keyfi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonu tatilcilerden ilgi gördü. Tatilciler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı.
Köroğlu Dağları zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde son kar yağışlarıyla birlikte yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Türkiye'nin en uzun pistlerinin bulunduğu Kartalkaya'daki pistlerde ise kar kalınlığı yapay kar takviyesiyle 1,5 metreyi aştı. Seyahat ve konaklama belgesi alan tatilciler, hafta sonu kısıtlaması kapsamında yer almayan kayak merkezine gelerek pistlerde kayak yaptı. Doluluk oranlarının yüzde 50'yi aştığı otellerde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edildiği görüldü.
Tatil için Kartalkaya'ya gelen Roberto Murat Özdemir, "Gayet keyifli. Kayak sosyal mesafeye dikkat edilebilen bir spor. Aslında her yerde sosyal mesafemize dikkat edebiliriz. Biraz insandan kaynaklanan bir şey bu. Dikkat edersek her şeyi düzenli bir şekilde yapabiliriz. Dikkat etmediğimiz sürece sorun yaşarız. Buraya ulaşım rahattı. Çok zor gelmedim. Zaten kontrol falan da vardı. Pistlerde kar tam oturmasa da keyifli. Birkaç güne kar iyice oturacaktır. Şu anda keyfini çıkarabiliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-16 13:51:55

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