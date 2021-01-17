Kartalkaya'nın zorlu yolu, köylülere gelir kapısı oldu



Murat KÜÇÜK/ BOLU (DHA)- BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya çevresindeki köylerde yaşayanlar, yoğun kar yağışının ve buzlanmanın yaşandığı yollarda kalan tatilcilerin araçlarına zincir takıp, traktörle araçları çekerek para kazanıyor. Zincir takıp sökmek 50-100 lira olurken, zincir kiralamanın ücreti ise günlük 100-150 lira. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'nın 28 kilometrelik yol güzergahında köylüler, karavan, baraka ve traktör römorklarında gece gündüz zincir nöbeti tutuyor. Saraycık ve Kındıra'da yaşayan köylüler, tatilcilerin araçlarına zincir takıp, kayan araçlarını çekerek veya zincir kiralayarak para kazanıyor. Köylüler, tatilcilerden zincir söküp, takmak için 50100 lira, zincir kiralamak için günlük 100-150 lira, traktörle çekmek için ise 150200 lira arası ücret talep ediyor. Son günlerde etkili olan kar yağışıyla karla kaplanan yollarda köylülerin de işleri açıldı. Zincir işi yapanlar, kar yağışlarının geç gelmesiyle ve yolun karla kaplanmamasıyla işlerinin geç başladığını belirtti.

Yıllardır Kartalkaya yolunda zincir takıp, söken ve kiralayan Uğur Güç, "Bu sene kar geç başladı. Ocak ayının ortasındayız. Bizim de işlerimiz yeni açıldı. Yeni yeni zincir takmaya başladık. Oteller de yeni açıldı. Çok şükür kar yağdı. Biraz rahatladık. Biz öncelikle bilgilendiriyoruz vatandaşları. Zincir sökme ve takma işlemi yapıyoruz. Yolda kalan araçlara kurtarıcı sağlıyoruz. Araçları kullanılamaz duruma gelirse ikame araç sağlıyoruz. Çeşitli hizmetlerimiz var. Ekstra bir gelir olarak bu işle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da yardım ediyoruz. Turizme de hizmet sağlıyoruz. Yeri geliyor ücretsiz de yapıyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-17 09:49:04



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