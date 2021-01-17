Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı etkili olurken, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Bolu'da kar yağışı bu sabah etkisini artırarak devam etti. D-100 ve TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 900 rakımlı bölgedeki yeşil alanlarda kar kalınlığı, 40 santimetreye kadar ulaştı. Sürücüler, TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede kar yağışı, yoğun şekilde devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-17 14:20:36



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