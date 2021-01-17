Bolu'da 5 kişi sobadan çıkan gazdan zehirlendi



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU merkez ve Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Seyit Mahallesi Huzur Sokak'ta yaşayan Emine Balaban (41) ve oğlu Metin Balaban (19) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen Metin ve Emine Balaban, Kocaeli'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Gerede ilçesi Yenimahalle'de de sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Merve ve Durmuş Ali Avcı ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-17 16:52:05



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