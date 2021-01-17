Bolu’da, hamile ve engelli memura 1 gün kar izni

Bolu’da, dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün izin verildi.



Bolu’da, geçtiğimiz hafta başlayan ve dünden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yaşamaları muhtemel sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 18 Ocak 2021 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” dedi.

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