Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (3)



BOLU'DA 70 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, dün akşam il genelinde başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam ettiğini, son 12 saatte yağış dolayısıyla kar kalınlığının 10 ila 80 santimetreye ulaştığını belirtti. Vali Ümit, İl Özel İdaresine bağlı 67 araç ve 120 personelin, kapanan 487 köy yolunda günün ilk ışıklarından itibaren çalışma yürüttüğünü açıklayarak, "İlçelerimizin tamamında 30, il merkez köylerimizde 40 olmak üzere toplam 70 köyümüzün yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla geçen hafta müracaatları alınan 62 gönüllü vatandaşın, il merkezi ve ilçelerde çalışma yaptığını belirten Ümit, yaban hayatının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla belirlenen birçok noktaya yeteri kadar yem ve saman bırakıldığını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-17 22:21:35



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