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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (4)

DHA

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı (4)


ENGELLİ VE HAMİLE ÇALIŞANLARA KAR İZNİ
Bolu Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yaşanılacak olası sorunlar sebebiyle il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurlara pazartesi günü idari izin verildiğini açıkladı.
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Güzergahta ulaşımda yavaşlama yaşansa da Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yol açık tutuluyor. Yolda oluşabilecek herhangi bir aksaklığa erken müdahale edilebilmesi için yol, 93 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Komuta Merkezi'ndeki personelce izleniyor.
VALİ ÜMİT: KAYDA DEĞER BİR SORUNUMUZ OLMADI
Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği'ne gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümit, il genelinde kayda değer bir sorun olmadığını ifade ederek, "Hem otoyollarımızda hem de karayollarımızda bütün ekiplerimiz bizimle koordineli olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün de gündüz süresince de birlikte hareket ettik. Bütün ekiplerimiz canla başla ellerinden geleni yaptılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde hamdolsun ilimiz sınırları içinde kayda değer bir sorunumuz olmadı. Bazen TIR'larda makaslama olarak tabir edilen yolu kapatma durumu ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak diğer araçlar da zorlanıyor. Sadece devletimizin almış olduğu tedbirler değil, vatandaşların da bireysel tedbirleri de mutlaka almamız gerekiyor. Sürücüler de tedbirli olmalı. Araçlarını kış şartlarına hazırladıktan sonra yola çıkmalılar. Aksi takdirde 1 kişinin ihmali yüzünden birçok vatandaşımız, sürücümüz ve görevliler ciddi bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hem bireysel hem de kamusal anlamda tedbirli olmamız gerekiyor. 4 bin 500 kilometre köy yolumuz da bugün İl Özel İdaresi araçlarıyla birlikte açıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Kısacası kar geldi hoş geldi. Kar yağacak bizler de tedbirlerimizi alacağız. İnşallah vatandaşlarımız sağ salim evlerine, menzillerine, hedeflerine ulaşmaları için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-18 00:59:23

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