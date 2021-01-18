Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde 3 gündür aralıksız süren kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı, trafik normale döndü.

Kentte, cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı, bu sabah etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle en fazla sorun yaşanan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde ulaşım normale döndü. Araçlar, tamamen açılan yollardan rahatlıkla ilerledi. Ayrıca yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-18 14:03:55



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