Bolu’da 2020 yılında 54 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bolu’da, geçtiğimiz yıl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 425 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz yıl il ve ilçe merkezleri ile D100 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde 193 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptıkları operasyonda 180 kilo esrar, 79 kilo eroin, 2 kilo kokain, 1 kilo metamfetamin, 110 bin 314 captagon ve 4 bin 827 ecstacy hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 425 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden 54’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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