Abant Gölü’nün yüzeyi buz tuttu Türkiye’nin en soğuk ili Bolu’da göller dondu

Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’nda bulunan Abant Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı.

Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’nda 3 gün boyunca süren yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kent merkezine 42 kilometre mesafede bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi buzla kaplandı. Hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 32 derece ölçülmesiyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu’da, tatil için Abant’ı tercih eden vatandaşlar soğuk havaya rağmen karın tadını çıkardı. Donmuş gölle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, faytonlarla göl çevresinde tur attı.

Öte yandan tatilciler, buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda yetkililer tarafından uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.