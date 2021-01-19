Bolu, eksi 32 dereceyle en soğuk il oldu (2)

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ABANT GÖLÜ BUZ TUTTU

Dün gece ölçülen eksi 32 derecelik sıcaklıkla en soğuk il olan Bolu'ya 40 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü de buz tuttu. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant Tabiat Parkı'nda 3 gün boyunca yağan karın ardından don meydana geldi. Hava sıcaklığının dün gece eksi 22,2 olarak ölçüldüğü tabiat parkında bulunan ve çevresi 7 kilometre uzunluğunda olan gölün yüzeyi buz tuttu. Buz tutan göl, dronla havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-19 16:11:22



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