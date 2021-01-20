Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2)

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KEDİ 'DUMAN' KURTARILAMADI

Bolu'da evde çıkan yangından İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın alevlerin arasından çıkarıp 150 metre uzaklıktaki ambulansa kucağında taşıdığı 'Duman' isimli kedi, kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-20 15:52:07



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