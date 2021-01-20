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İş insanı, donmak üzereyken bulduğu köpeği hayata döndürdü

DHA

İş insanı, donmak üzereyken bulduğu köpeği hayata döndürdü


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, iş insanı Abdullah Uzun, donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği işyerine götürüp 7 saat saç kurutma makinesiyle ısıttıktan sonra serum yiyecek verdi. Hayata dönen köpeğe 'Ayaz' ismini veren ve bakımını üstlenen Uzun'un davranışı hayvanseverler tarafından takdir gördü.
Bolu'da iş insan Abdullah Uzun, Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine ait kereste fabrikasındaki işine gittiği sırada donmak üzere olan bir yavru köpek buldu. Uzun, köpeği iş yerinin içine sokarak, veteriner hekimin tavsiyesi üzerine 7 saat boyunca saç kurutma makinesiyle ısıttı. Isındıktan sonra kendine gelen köpeği şırınga ile besleyen Abdullah Uzun, ona 'Ayaz' ismini vererek bakımını üstlendi. Uzun'un davranışı hayvanseverler tarafından takdir gördü.
İnsanların özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Abdullah Uzun, "Dün çok soğuktu. Türkiye'de en soğuk il Bolu'ydu. Dün sabah 08.00 sıralarında iş yerime gittiğim sırada bir yavru köpek sesi duydum. Tel örgülerin dışında bir yerde bir yavru köpeği donmuş vaziyette buldum. Sonra onu aldık oradan. Ofise çıkardık. Ofiste saç kurutma makinesiyle yavaş yavaş kuruttuk. Ayakları ve kuyruk bölgesi donmuştu. 6-7 saat saç kurutma makinesinin ısısıyla hayvan ısındı. Kendine geldi. Daha sonra da şırınga ile su ve süt verdik. Bu gece de iyi. Yavaş yavaş havlamaya başladı. Bugün de veteriner desteğiyle serum ve vitamin aldı. Havalar soğuk, bütün insanlarımız duyarlı olsun. Evlerine iş yerlerine giderken insanlar da bir etraflarına baksın. Çünkü onlar da can neticede. İmkanı olan barınma, imkanı olan gıda, imkanı olan da su ihtiyacını sağlasın. Ben köpeği sahiplendim. Köpeğin adını da 'Ayaz' koydum. İnşallah 'Ayaz'ı kendimiz besleyeceğiz." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-20 18:57:31

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