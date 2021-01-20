Bolu’da yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Bolu’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Dere Sokak’ta yaşayan Cemalettin ve Fatma K. isimli yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kendilerini iyi hissetmeyen yaşlı çift durumu çocuklarına haber verdi. Çiftin çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, tedavileri için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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