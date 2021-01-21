Bolu’da tatil merkezleri sömestirden umutlu Kar yağışı sonrası Bolu'da yarı yıl tatili rezervasyonları arttı

Bolu’da tabiat parkı ve kayak merkezlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında otellerdeki yarı yıl tatili rezervasyonları arttı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerine sahip olan Bolu’da, yoğun kar yağışının ardından Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Kartalkaya Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yeşil çam ağaçların karlar altında kartpostallık görüntüler oluşturduğu Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Muhteşem doğanın içerisinde bulundurduğu otellerle konaklama imkanının bulunması sebebiyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Abant Tabiat Parkı, 25 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde de ilgi odaklarından birisi haline geldi. Tatilcilerin kar manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdiği, faytonlarla göl çevresinde tur atabildiği Abant Tabiat Parkı’ndaki otellerde yarı yıl tatili için hazırlıklar tamamlandı. Pandemi kurallarına göre otellerdeki düzenlemeleri yapan işletmeciler rezervasyonları da almaya başladı.



“Bütün hazırlıklarımızı yaptık”

Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan otellerden birinin Satış ve Pazarlama Müdürü Hikmet Yeşilkaya, “Muazzam bir kar yağışı oldu. Şuanda sömestr öncesi rezervasyonlarımız da çok etkiledi bu durum. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Konuklarımıza Covid19 ve hijyen önlemleri çerçevesinde ateş başında tabiat harikası Abant’ta hizmet veriyoruz. Bolu, Türkiye’nin en soğuk ili olarak belirlendi. Gündüz güneş akşam ayaz mevcut. Ama özlediğimiz ve beklediğimiz kardı. Şuanda her yer kartpostal gibi.



Kartalkaya’da hedef yüzde 70

Türkiye’nin en çok tercih edilen kayak merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde de kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Pandemi sebebiyle yurtdışına gidemeyen kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezinde sömestr tatilinde yüzde 70 doluluk oranı bekleniyor.

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