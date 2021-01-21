Evden cephanelik çıktı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermiyle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir evde çok sayıda ateşli silah bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kapsamında evde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 6 ruhsatsız yivsiz tüfek, 3 el telsizi, 1 güç kaynağı ve 59 dolu fişek ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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