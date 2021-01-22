Bolu’da kaçak avcılara 7 bin 500 lira para cezası

Bolu’nun Göynük ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları sırada yakalanan 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında 3 kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi. Kaçak avcılık yapan şahısların yanında bulunan 3 adet av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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