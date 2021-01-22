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Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi

DHA

Bolu Dağı'nda kar manzarası, havadan görüntülendi


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan manzara, dron ile havadan görüntülendi.
Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği dron ile havadan görüntülendi. D-100 karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki eşsiz kar manzarasını gözler önüne serdi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-22 11:20:13

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