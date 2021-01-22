Evli çift otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki çiftten, Ahmet Damar tutuklandı, eşi F.D. ise serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 182 gram esrar ele geçirilirken, Ahmet Damar ve eşi F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahmet Damar tutuklanırken eşi F.D. ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-22 12:11:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.