Bolupor, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Boluspor, TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.
Boluspor, ligin ikinci yarısına Ankara Keçiörengücü ile yarın oynayacağı deplasman maçıyla başlayacak. Kırmızıbeyazlı ekip, Karaçayır mahallesinde bulunan kulüp tesislerinde sürdürdüğü hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligin ilk yarısında arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızıbeyazlılar, 19 puanla 12. sırada tamamladı.
Boluspor, ara transfer döneminde BosnaHersekli futbolcu Haris Hajdarevic’i renklerine katarken, takımın önemli oyuncuları Melih Okutan ve Kerim Alıcı ile yollarını ayırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.