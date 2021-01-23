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Termik santralin sebep olduğu heyelandan etkilenen köylülerin mağduriyeti devam ediyor Heyelanın zarar verdiği evlerinden çıkan köylüler 7 yıldır yeni evlerini bekliyor 22 evin yıldığı 65 evin de yıkılmasına karar verildiği köyde insanların gidecek yeri kalmadı

İHA

Termik santralin sebep olduğu heyelandan etkilenen köylülerin mağduriyeti devam ediyor Heyelanın zarar verdiği evlerinden çıkan köylüler 7 yıldır yeni evlerini bekliyor 22 evin yıldığı 65 evin de yıkılmasına karar verildiği köyde insanların gidecek yeri kalmadı

Bolu’nun Göynük ilçesinde termik santralin kazı çalışmaları sırasında meydana gelen heyelandan etkilenen vatandaşlar 7 yıldır kendileri için ayrılan bölgede yapılacak evlerini bekliyor. Heyelandan 22 evin yılıp, 65 evin de yıkılmasına karar verilmesi sonrası köylülerin gidecek yeri kalmadı.
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı 3mahalleden oluşan 180 haneli Himmetoğlu köyünde bulunan kömür ocaklarının işletilmesi amacıyla 2013 yılında kurulan termik santral kuruldu. İnşaat çalışmaları 2015 yılında bitilen termik santral kazı çalışmalarına başladı. Zengin kömür ocaklarına sahip olan Himmetoğlu köyü çevresinde termik santralin kazı çalışmalarına başlamasıyla birlikte köyde ‘acele kamulaştırma” kararı alındı. Köyde, Aşağı mahallenin tamamı ve Orta mahallenin bir kısmında kamulaştırma kararıyla birlikte değer tespit çalışması yapıldı. Kamulaştırma alanı içerisinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar paralarını alarak çevre köylere yada kent merkezine taşındı. Kamulaştırma kararının ardından termik santralin kazı çalışmalarına devam etmesiyle birlikte 2017 yılında Himmetoğlu köyü Aşağı ve Orta mahallelerinde heyelanlar meydana geldi. Toprakta büyük yarıkların oluştuğu köyde yaşanan heyelanla birlikte 65 ev için yıkım kararı alındı.

Köylüler için 75 dönüm alan tahsis edildi
Evleri zarar gören köylüler için Himmetoğlu köyü alanı içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin kullanmadığı 75 dönümlük arazi yeni yerleşim yeri olarak satın alındı. Arazinin yerleşim yeri olarak planlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen sadece elektrik hattı döşenebilen bölgede altyapı çalışmalarına henüz başlanamadı.

“Süreç çok yavaş ilerledi”
Yeni yerleşim alanının altyapı çalışmasının henüz yapılamadığını söyleyen Himmetoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Terli, “Termik santralin kuruluşuna 2013 yılında başlandı. 2015 yılında faaliyete geçti. Bu bölgede olan ocaklardan linyit kömürü çıkarılıyor ve bunlar da termik santralde enerjiye çevriliyor. Bu kazı çalışmalarından dolayı burada 20142015 yıllarında acele kamulaştırma süreci başladı. Bu süreçte 2 bin 500 dönüm yer kamulaştırıldı. Bu kamulaştırmanın içerisinde 3 mahalleli Himmetoğlu köyünün bir mahallesi tamamen birisi de kısmen kamulaştırma alanı içerisine girdi. Biz yetkililere ‘evleri kamulaştırıyorsunuz ama biz nereye gideceğiz?’ dedik. Bize ‘devlet sizi atacak değil. Mutlaka bir yere yerleştirecek’ denildi. Bu süreç çok yavaş ilerledi ve 2021 yılına geldik. Türkiye Kömür İşletmeleri'nden kullanmadığı bir alan ücret karşılığı alındı. Buraya bir yerleşim yeri projesi yapıldı. Parselizasyon yapılarak hak sahiplerine dağıtıldı. Fakat alt yapısı yapılmadığından dolayı bugüne kadar geldik” dedi.

“Kazı çalışmaları devam ediyor”
Termik santralin kazı çalışmalarının devam ettiğini ancak vatandaşların yeni yerlerine yerleştirilemediğini ifade eden Terli, “Bu süreçte bizim işimiz yavaş yürüyor ama kömür ocaklarının kazı çalışmaları projeye göre devam ediyor. Şuanda evlerimizin bir kısmı kaydı. Burada 22 ev tamamen yıkıldı. Başka köylere gittiler. Tabiki bu vatandaşlarımız tarımla ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Gittikleri yerlerde altyapıları olmadığı için büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kamulaştırma alanı içerisinde geride kalan 25 hanemiz var. Gidecek yerleri de yok. Şuanda yeni yerin elektrik projesi bitmek üzere. Fakat içme suyu, kanalizasyon, yol gibi çalışmalar yapılmadığından, süreç yavaş ilerlediğinden 7 senedir bu duruma geldik. Kazı çalışmalarından dolayı evler kaymaya başladı. Biran önce altyapının yapılıp vatandaşların yerlerine yerleştirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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