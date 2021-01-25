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Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı Kilosu 40 liraya satılan hamsiye rağbet azaldı Balıkçı Hakan Yıldız: “Hamsi olmayınca bizim de vatandaşın da boynu bükülüyor”

İHA

Hamsi avı yasağı fiyatları 40 liraya kadar çıkardı Kilosu 40 liraya satılan hamsiye rağbet azaldı Balıkçı Hakan Yıldız: “Hamsi olmayınca bizim de vatandaşın da boynu bükülüyor”

Bolu’da, hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olmasından dolayı getirilen av yasağı sonrasında fiyatlar 40 liraya kadar çıktı. Hamsi fiyatının yükselmesi sebebiyle rağbetin azaldığı hamsinin yerini diğer balıklar aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’in ülkemiz karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığının tespit edilmesinin ardından 28 Ocak’a kadar küçük boy hamsilerin avlanmasını yasakladı. Bakanlık tarafından getirilen yasakla birlikte Bolu’da hamsinin kilosu zaman zaman 50 liraya kadar çıktı. Hamsi fiyatlarının 10 liraya kadar düştüğü zamanlarda tezgahların önünde vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklardan da eser kalmadı.

“1 ay önce 10 liraya düşmüştü”
İhsaniye mahallesinde kurulan halk pazarında 40 yıldır balıkçılık yapan Hakan Yıldız, balık az çıktığı için fiyatların yükseldiğini belirterek, “Hamsi fiyatlarında yükselme var. Ufak hamsi 1 ay önce boldu. 10 liraya kadar fiyat düşmüştü. Fakat bakanlık 28 Ocak’a kadar ufak hamsiyi tutmayı yasakladı. Şuanda iri hamsiye izin var. Hamsiye de mevsimi olduğu için talep var. Balık da az çıktığı için fiyat yükseldi. Fiyatlar 30 lira ile 45 lira arasında oynuyor. 50 liraya kadar çıktığı gün de oluyor. Vatandaşın talebi ister istemez düşük. Vatandaşın mali durumu çok iyi değil. Talep var ama maddi durumdan dolayı vatandaş zorlanıyor. Onları da anlıyoruz. Bu şartlar bizim için de onlar için de zor” dedi.

“İzin verilirse yine 15 liraya kadar düşer”
Hamsinin balık tezgahlarının vazgeçilmezi olduğunu ve yasağın kalkmasıyla birlikte fiyatların 15 liraya kadar düşebileceğini söyleyen Yıldız, “Mevsim itibariyle hamsi vazgeçilmezdir. Hamsi balığı bu tezgahın temel direğidir. Diğer balıkları da satıyoruz. Barbun güzel bu aralar. Mezgit fena değil ama tezgahın temel direği hamsi. Hamsi olmayınca bizim de vatandaşın da boynu bükülüyor. Fiyatlar hamsi harici çok yüksek değil aslında. Mezgit ve barbun 25 liradan satılıyor. İstavritin büyük boyu 35 lira. Yasak ayın 28’inde sona erecek. Bakanlık 28’inden sonra müsaade verirse ve balık da buradan kaçmadan tutulabilirse fiyatlar yine 1520 liralara ineceğini tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

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