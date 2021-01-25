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Boluspor taraftarından pankartlı tepki “Ele güne rezil ettiniz!”

İHA

Boluspor taraftarından pankartlı tepki “Ele güne rezil ettiniz!”

Boluspor’da kötü gidişe tepki gösteren kırmızıbeyazlı taraftarlar kulübün önüne “Ele güne rezil ettiniz” yazılı pankart astı.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kötü başladığı ligin ilk yarısını 19 puanla 12’inci sırada tamamladı. İkinci yarıda 2 oyuncusunu gönderen ve ara transferde sadece 1 oyuncu transfer eden Boluspor, ikinci yarının ilk maçını deplasmanda Keçiören Ankaragücü ile oynadı. Karşılaşmanın henüz 2’inci dakikasında İrfan Akgün’ün şutuyla kalesinde ilk golü gören kırmızıbeyazlılar, 64’üncü dakikada Cem Ekinci’den gelen 2’inci golle sahadan 20 mağlup ayrıldı.
Taraftarlar ligin ikinci yarısına mağlup başlayarak kente dönen Boluspor’a aldığı yenilgiden dolayı tepki gösterdi. Bir grup taraftar kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerine giderek, “Ele güne rezil ettiniz” yazılı pankart astı. Pankartla birlikte bir süre kulüp tesislerinde kalan taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.

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