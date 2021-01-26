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Bolu’da bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İHA

Bolu’da bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Bolu’nun Gerede ilçesinde Kredi Yurt Kurumunun bahçe demirlerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Dayıoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe demirlerine bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Köpeği kurtarmakta başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçe demirlerini keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, bahçe dışına bırakıldı.

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