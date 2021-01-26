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İtfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür"

İHA

İtfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür"

Bolu’da özellikle kış aylarında meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür" dedi.

Özellikle kış aylarında sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle meydana gelen zehirlenmelere karşı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman uyarılarda bulundu. Her yıl bilgisizlik ve ihmal sebebiyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Duman, lodoslu havalarda soba yakımlarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Gaz zehirlenmesi 'sessiz katil' olarak bilinir"
Soba zehirlenmelerinin bahar ve yaz aylarında bacaların temizliğinin yapılmamasından kaynaklandığını ifade eden Duman, "Soba zehirlenmesi odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbon monoksit (CO) gazından kaynaklanır. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için 'Sessiz katil' olarak bilinmektedir. Buna etki olarak da bahar ve yaz aylarında bacaların temizliğinin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Hava almayan baca, tıkalı olan baca tam yanmayı sağlamamakla beraber özellikle lodoslu havalarda ters esen rüzgar sobadan çıkan gazı geriye vererek zehirlenmeye sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.

"Lodoslu havalarda soba yakılmamalı"
Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalınmaması için yapılması gerekenleri anlatan Mehmet Duman, şu ifadeleri kullandı:
"Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da karton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalıdır. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir. Yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli ve sobadaki yakıtın sürekli olarak üstten yanmasını sağlar. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır"

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