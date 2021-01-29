Boluspor 2 oyuncuyu renklerine bağladı

Boluspor, başarılı forvet Papa Alioune Diouf ve orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu transfer etti.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transfer döneminin bitmesine kısa süre kala 2 yeni ismi renklerine bağladı. Kırmızı beyazlı ekip, son olarak İstanbulspor’da forma giyen Senagalli forvet 31 yaşındaki Papa Alioune Diouf ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Boluspor’un bir diğer transferi ise Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.