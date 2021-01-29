Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
İstanbul'dan tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 5 kişi, snowboard yaptıkları sırada pistten çıktı. Tatilciler ormanlık alanda kayboldu. Tatilciler, cep telefonu ve çam ağaçlarında bulunan 'acil çağrı' butonlarına basarak jandarmadan yardım istedi. Kayak merkezinde görev yapan JAK timi tarafından aramakurtarma çalışması başlatıldı. Acil çağrı butonu sayesinde yerleri tespit edilen 5 kişi kısa sürede Ramazanbeyderesi mevkiinde bulundu. Jandarma ekipleri, ulaştığı 5 kişiye çay ikram etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan tatilciler daha sonra jandarmaya ait kar araçlarıyla kaldıkları otele götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-29 22:52:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.