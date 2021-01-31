Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor: 1-2

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Baran Eraslan (xxx), Gökhan Barcın (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx) Muhsin (xx), Fethi (xx), Burak Bekaroğlu (xx), Oğuzhan (xx), Hajdarevic (xx) (Dk.73 Burak Asan xx), Alican Özfesli (xx) (Dk.88 Muhammed ), Mustafa (x)(Dk.88 Arda), Gyasi (x) (Dk.73 Hamza Gür x), Gökhan (xx), Diouf (x) (Dk.80 Marlinho)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xxxx) - Süleyman (xxx), Tayyip (xxxx), Rassaul (xx), Kaan (xxx), Gökhan İnler (xxxx), Traore (xxx) (Dk.78 Sinan Kurt xx), Hasan (xxx), Yunus (xxx) (Dk.88 Sedat), Emircan (xxxx) (Dk.78 Dibba xx), Ezeh (xx) (Dk.68 Rangel xx)

GOLLER: Dk. 90+3 Arda (Beypiliç Boluspor) Dk. 42 Emircan, Dk. 82 Hasan Kılıç (Penaltı) (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Fethi, Mustafa (Beypiliç Boluspor) - Kaan, Traore (Adana Demirspor)Beypiliç Boluspor, TFF 1´inci Lig´in 19´uncu haftasında, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasından faydalanarak topu kapan Bolusporlu Diouf'un şutunu kaleci Zubas kurtardı.

28'inci dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Bekaroğlu'nun vuruşunda top direkten döndü.

34'üncü dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Emircan'ın ceza sahası içindeki vuruşu kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarptıktan sonra kalecide kaldı.

42'nci dakikada Traore'nin ceza sahasındaki pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emircan'ın müsait pozisyondaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında top, ceza sahası içinde Fethi Özer'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

82'nci dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-2.

90+3'üncü dakikada Beypiliç Boluspor atağında Arda Köksal'ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-31 18:08:36



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