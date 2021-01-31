Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor: 1-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor: 1-2

DHA

Beypiliç Boluspor - Adana Demirspor: 1-2


Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER:  Alper Çetin (xxx), Baran Eraslan (xxx), Gökhan Barcın (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx) Muhsin (xx), Fethi (xx), Burak Bekaroğlu (xx), Oğuzhan (xx), Hajdarevic (xx) (Dk.73 Burak Asan xx), Alican Özfesli (xx) (Dk.88 Muhammed ), Mustafa (x)(Dk.88 Arda), Gyasi (x) (Dk.73 Hamza Gür x), Gökhan (xx), Diouf (x) (Dk.80 Marlinho)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xxxx) - Süleyman (xxx), Tayyip (xxxx), Rassaul (xx), Kaan (xxx), Gökhan İnler (xxxx), Traore (xxx) (Dk.78 Sinan Kurt xx), Hasan (xxx), Yunus (xxx) (Dk.88 Sedat), Emircan (xxxx) (Dk.78 Dibba xx), Ezeh (xx) (Dk.68 Rangel xx)
GOLLER: Dk. 90+3 Arda (Beypiliç Boluspor) Dk. 42 Emircan, Dk. 82 Hasan Kılıç (Penaltı) (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan, Fethi, Mustafa (Beypiliç Boluspor) - Kaan, Traore (Adana Demirspor)Beypiliç Boluspor, TFF 1´inci Lig´in 19´uncu haftasında, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
6'ncı dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasından faydalanarak topu kapan Bolusporlu Diouf'un şutunu kaleci Zubas kurtardı.
28'inci dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Burak Bekaroğlu'nun vuruşunda top direkten döndü.
34'üncü dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Emircan'ın ceza sahası içindeki vuruşu kaleci Selmani'nin müdahalesiyle direğe çarptıktan sonra kalecide kaldı.
42'nci dakikada Traore'nin ceza sahasındaki pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emircan'ın müsait pozisyondaki vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
80'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında top, ceza sahası içinde Fethi Özer'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
82'nci dakikada topun başına geçen Hasan Kılıç'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-2. 
90+3'üncü dakikada Beypiliç Boluspor atağında Arda Köksal'ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-01-31 18:08:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adana Demirspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adana Demirspor: 2
Bolu'da devrilen TIR, TEM İstanbul yönünü trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Bolu'da devrilen TIR, TEM İstanbul yönünü trafiğe ...
TEM’de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı TEM’de devrilen tır yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER TEM’de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı TEM’de ...
Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son anda kurtardı Gölcük Tabiat Parkı’nda tatilcileri görüntüleyen muhabirin dikkati hayat kurtardı
YEREL HABERLER Kızağıyla donmuş göle hızla giden çocuğu muhabir son ...
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda kar yağışı
Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu
YEREL HABERLER Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma buldu
Kartalkaya’da kaybolan 5 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kartalkaya’da kaybolan 5 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük Tabiat Parkı'na ilgi
YEREL HABERLER Seyrine doyumsuz kar manzaralarının olduğu Gölcük ...
3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kilo 630 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi ...
Bolu’da kısıtlamaya saatler kala Gölcük Tabiat Parkı tatilci akınına uğradı Gölcük Tabiat Parkı’nın kartpostallık manzarası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu’da kısıtlamaya saatler kala Gölcük Tabiat Parkı ...
Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi tutuklandı
Boluspor 2 oyuncuyu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Boluspor 2 oyuncuyu renklerine bağladı