TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adana Demirspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'a 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

6. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak topu kapan Diouf’un şutunda kaleci Zubas meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın sert şutu kaleci Zubas'ta kaldı.

28. dakikada Boluspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Bekaroğlu’nun sert şutu direkten geri döndü.

35. dakikada Adana Demirspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içine gönderilen pası alan Emircan Altıntaş'ın şutu kaleciden de sekerek direğe çarparak oyun alanına düştü.

42. dakikada Traore’nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Emircan Altıntaş, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 01

80. dakikada Adana Demirspor’un atağında ceza sahası içinde top Fethi Özer’in eline çarpınca hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 02

90+3. dakikada Arda Köksal ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 12



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alper Çetin xx, Baran Erarslan xx, Gökhan Barcın xx

Boluspor: Selmani x, Muhsin Yıldırım xx, Fethi Özer xx, Burak Bekaroğlu xx, Oğuzhan Berber xx, Hajdarevic x (Burak Asan dk. 74 x), Alican Özfesli xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 88 ?), Mustafa Çeçenoğlu xx (Arda Köksal dk. 88 ?), Gyasi x (Hamza Gür dk. 73 x), Gökhan Sazdağı xx, Diouf xx (Da Silva dk. 80 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Araz Abdullayev, Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adana Demirspor: Zubas xx, Süleyman Koç xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Rassoul xx, Kaan Kanak xx, Gökhan İnler xx, Traore xx (Sinan Kurt dk. 79), Hasan Kılıç xxx, Yunus Akgün xx (Sedat Şahintürk dk. 88 x), Emircan Altıntaş xxx (Dibba dk. 79 xx), Ezeh xx (Rangel dk. 67 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal, Tolga Kalender, Samet Akaydın,

Teknik Direktör:

Goller: Emircan Altıntaş (dk. 41), Hasan Kılıç (dk. 82) (Adana Demirspor), Arda Köksal (dk. 90+3) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kaan Kanak, Traore (Adana Demirspor), Oğuzhan Berber, Fethi Özer, Mustafa Çeçenoğlu (Boluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.