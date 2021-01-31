Boluspor - Adana Demirspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Çok fazla karamsarlığa kapılmamak lazım” Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: “Bugünkü galibiyet bizim için bir galibiyetten çok daha fazlasıydı”

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Bugünkü maçta 2 yarıyı ayrı ayrı değerlendirebiliriz. İlk yarıda daha iyi oynayan bir Boluspor var. Sahada daha ne yaptığını bilen. Gelecekte oynayacağı oyunun sinyallerini veren bir Boluspor vardı. İlk yarıda bir kaç tane gol pozisyonumuz var. Adana Demirspor da kaliteli bir takım. Böyle takımlara karşı oynarken girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Rakibimiz de ilk girdiği pozisyonu golle değerlendirdi. Maçı 00 oynamakla 10 oynamak farklı. Geçen haftaki 11’den farklı 6 oyuncuyla başladığımızı da düşünürsek, ikinci yarıda bu kopuklukları sahanın içinde yaşadık. Bizim için mağlubiyet üzücü ama çok da fazla karamsarlığa da kapılmamak lazım. Çünkü bu dönemde transfer dönemini de iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulübün içinde bulunduğu şartları, salgın dönemini de düşünürsek yönetimimiz bize ciddi transferler yaptı” dedi.

Erginer, transfer konusunda ise, “Bugün yarın 12 transfer daha aramıza katılacak. Biz de bu süreçte adaptasyon sürecini kısaltarak ilk yarıdaki oyunumuzu daha geniş sürelere yayarak iyi bir Boluspor izletmek istiyoruz. İnşallah bu adaptasyon sürecini aştıktan sonra oynayacağımız oyunla, ne yaptığını bilen bir oyun felsefesi olan takımlarından biri olarak taraftarımızın karşısına çıkacağız” ifadelerini kullandı.



Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Öncelikle kazandığımız için mutluyuz. Başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar oyunun hakiminin Adana Demirspor olduğunu düşünüyorum. Bir çok pozisyonumuz vardı. Sadece üzüntüm son dakikalarda yediğimiz goldü. Bize yakışmayan bir yedik. Sonuçta 20 kazanmak 21 kazanmaktan daha önemli benim felsefeme göre. Ama bugünkü galibiyet bizim için bir galibiyetten çok daha fazlasıydı. Bugünkü galibiyeti başkanımız Murat Sancak’a armağan ediyoruz. Büyük bir aileyiz. İnşallah hep beraber daha güzel günler yaşayacağız” şeklinde konuştu.



“Aramıza katılanlar yıldız oyuncular”

Dumlupınar, transferle ilgili bir soruya ise, “Transfer, yarın son saatine kadar devam ediyor. Belki 1 veya 2 kişi daha aramıza katılabilir. Devre arasında transfer yapmak çok kolay değil. Aramıza katılan bütün oyuncular Süper Lig’de ya da bizim ligimizde direkt takımlarının yıldız oyuncularıydı. Şu an çok yeterli bir kadromuz var. Yapılan transferlerden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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