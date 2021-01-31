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YOL AÇILDI

Bolu'da TEM yolunda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Böylece TEM'in İstanbul yönü yaklaşık 4 saat sonra trafiğe açılmış oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-01-31 20:16:55



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