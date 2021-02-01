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Bolu’da, heyelana sebep olan termik santral yüzlerce köylüyü evsiz bıraktı Heyelana sebep olan firmanın hiç bir adım atmaması köylüleri çaresiz bırakıyor

İHA

Bolu’da, heyelana sebep olan termik santral yüzlerce köylüyü evsiz bıraktı Heyelana sebep olan firmanın hiç bir adım atmaması köylüleri çaresiz bırakıyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde, Aksa'ya ait termik santralin kazı çalışmaları sırasında meydana gelen heyelanda evsiz kalan yüzlerce köylünün 7 yıldır yeni evlerini beklerken, çalışmaya devam eden santral sebebiyle ayakta kalan evlerde de kaymalar başladı.
Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı 3 mahalleden oluşan 180 haneli Himmetoğlu köyünde bulunan kömür ocaklarının işletilmesi amacıyla 2013 yılında termik santral kuruldu. İnşaat çalışmaları 2015 yılında bitirilen termik santral kazı çalışmalarına başladı. Zengin kömür ocaklarına sahip olan Himmetoğlu köyü çevresinde termik santralin kazı çalışmalarına başlamasıyla birlikte köyde ‘acele kamulaştırma” kararı alındı. Köyde, Aşağı mahallenin tamamı ve Orta mahallenin bir kısmında kamulaştırma kararıyla birlikte değer tespit çalışması yapıldı. Kamulaştırma alanı içerisinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar paralarını alarak çevre köylere yada kent merkezine taşındı. Kamulaştırma kararının ardından termik santralin kazı çalışmalarına devam etmesiyle birlikte 2017 yılında Himmetoğlu köyü Aşağı ve Orta mahallelerinde heyelanlar meydana geldi. Toprakta büyük yarıkların oluştuğu köyde yaşanan heyelanla birlikte 65 ev için yıkım kararı alındı.
Köylülerin umutsuz bekleyişi sürüyor
Evleri zarar gören köylüler için Himmetoğlu köyü alanı içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin kullanmadığı 75 dönümlük arazi yeni yerleşim yeri olarak satın alındı. Arazinin yerleşim yeri olarak planlanmasının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen sadece elektrik hattı döşenebilen bölgede altyapı çalışmalarına henüz başlanamadı. Büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan mağdur köylüler, yeni yerleşim alanının tamamlanamaması nedeniyle köylerinden ayrılmak zorunda kaldı.
Termik santral diğer evler için de tehdit oluşturuyor
Himmetoğlu köyünde yaşayan vatandaşların termik santral mağduriyetleri devam ederken, bölgede kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İş makinelerinin günden güne genişlettiği çalışma alanı sebebiyle heyelanın yaşandığı köyde ayakta kalan evler de kaymalar meydana gelmeye başladı.

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