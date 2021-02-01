Boluspor 2 altyapı oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transferin son gününde altyapıdan 2 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ara transferin son gününde altyapı oyuncuları Arda Köksal ile Ensar Bilir ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kırmızıbeyazlı takımın devre arası kampına da katılan genç oyuncular Boluspor tesislerinde Kulüp Başkanı Abdullah Abat’ın da katıldığı törenle profesyonel sözleşmeye imza attılar.

İmza töreninde konuşan Başkan Abdullah Abat, genç oyuncuların kırmızıbeyazlı takımın değeri olduğunun altını çizerek, “Bana göre Boluspor’un bu seneki en önemli iki tane değeri yanımda oturuyorlar, Ensar ve Arda kardeşim. Bizim altyapımızın A takıma yetiştirdiği değerli futbolculardan birer tanesi. Bu süreçte bizim altyapıyla alakalı takip ettiğimiz bizzat teknik heyetin ve benim izleyip bu kardeşlerimizin A takıma destek olabileceğini düşündüğümüz ve bu aşamada da ara dönem kampımıza beraber götürdüğümüz iki tane kardeşimiz. Bunlar bizim değerlerimiz, en kıymetlilerimiz” diye konuştu.



“Altyapı ile ilgili yeni kararlar aldık”

Başkan Abat, Boluspor’un geçmiş dönemlerde Türk futboluna ve dünya futboluna değer kazandırmış bir kulüp olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bunun için geldiğimiz günden bu yana altyapıyla ilgili yoğun çalışmalar ve bazı programlar yapmış bulunuyoruz. Bunların meyvelerini bugünden başlayarak ileriki ilk 6 aylık dönemde ve gelecek yıl almaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımızla profesyonel sözleşme imzalayacağız. Bolusporumuz ile Ensar ve Arda kardeşime hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Allah utandırmayacak. Hem kendileri için hem Boluspor için başarılı günler bizleri bekliyor olacak. İnşallah bu bir başlangıç olur. Futbol kulüplerinin kurtuluşu altyapılar olmalı. Biz radikal bir şekilde geldiğimiz günden bu yana altyapı ile alakalı gerçekten başarıya odaklı yeni tedbirler ve kararlar aldık. İnşallah bunun meyvesini önümüzdeki sezonlarda görmeye devam edeceğiz.”

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