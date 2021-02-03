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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yıldır özel tasarım ayakkabıları biriktiriyor

DHA

25 yıldır özel tasarım ayakkabıları biriktiriyor


Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU'da, ayakkabıcı İlyas Çamurcuoğlu'nun dükkanında, 25 yıldır ayakkabı fuarlarına katılarak aldığı ve kendisine gelen özel koleksiyonlara ait birbirinden ilginç ayakkabılar bulunuyor.
Kentte ayakkabıcılık yapan İlyas Çamurcuoğlu, 25 yıldır ayakkabı fuarlarından aldığı ve özel koleksiyonlara ait ayakkabılardan birer çift aldı. İlyas Çamurcuoğlu, biriktirdiği yaklaşık 100 çift ayakkabıyı dükkanının bir köşesinde sergiliyor. Çamurcuoğlu´nun satmaya kıyamadığı yılan ve timsah derisinden özel tasarım kovboy çizmeleri ilgi çekiyor. 
`EL YAPIMI VE HEPSİ BİRER SANAT ÜRÜNÜ´
Dükkanında bulunan ayakkabıların adeta sanat ürünü olduğunu söyleyen İlyas Çamurcuoğlu, "Bunlar, yaklaşık 25 yıldır gelen her parti maldan birer ikişer tane biriktirdiğim ayakkabılarım. Bunlar el yapımıdır ve hepsi birer sanat ürünüdür. Bu ayakkabıları çocuklarım gibi severim. Bu işin aşkı bir başka ama ürün deri olduğu sürece" diye konuştu.
`BU AYAKKABILAR SIRADAN DEĞİL´ 
Tamamı gerçek deriden oluşan ayakkabıların sıradan olmadığını belirten Çamurcuoğlu, "Tay derisinden yapılmış bir çizmem var. İşlenmesi en zor ve pahalı derilerden biridir. Bunun yanında yılan ve anakonda derisi ürünlerim de var. Bu ayakkabılar sıradan değil ancak özel zamanlarda kullanılacak ürünlerdir" dedi.
`SATACAĞIM KİŞİ, BU İŞİN ÇOK MERAKLISI OLMASI GEREKİYOR´ 
İlyas Çamurcuoğlu, koleksiyonunda sergilediği ayakkabılardan satın almak isteyen müşteriler olduğunu ifade ederek, "Zaman zaman koleksiyonumdan ayakkabı satın almak isteyenler oluyor. Ancak bunu satacağım kişi, bu işin çok meraklısı olması gerekiyor. Bunlardan maddi kazanç beklentim yok. Bunları biriktirmek için çeyrek asır verdim. Hiçbir ürün gelen müşteriden üstün değildir ancak satabilmem için çok meraklısı olması lazım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bolu
2021-02-03 09:03:58

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