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Boluspor ikinci devreye arka arkaya 2 mağlubiyetle başladı Ara transferde 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Boluspor ikinci yarıya kötü başladı

İHA

Boluspor ikinci devreye arka arkaya 2 mağlubiyetle başladı Ara transferde 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Boluspor ikinci yarıya kötü başladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlarken, 9 yeni transferle başladığı ikinci devrede arka arkaya 2 mağlubiyet aldı.
Yeni sezona Abdullah Abat başkanlığında giren Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde hazırlıklara başladı. Lige kötü bir başlangıç yapan kırmızıbeyazlılar 4. haftada Taşyürek ile yollarını ayırdı. Hoca arayışını kısa sürede sonlandıran Boluspor, ligin 6. haftasında sahaya Teknik Direktör Reha Erginer ile çıktı. Arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızıbeyazlı ekip, ilk devrenin son haftalarında kazandığı maçlarla 19 puan toplayarak ilk yarıyı 13. sırada tamamladı.

İlk devreyi 20 golle kapattı
Ligin 17 haftalık sürecinde çıktığı müsabakalardan 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Boluspor, 18 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. Ayrıca, 17 maçta toplam 44 sarı kart gören kırmızıbeyazlı oyuncular, ilk yarıyı kırmızı kartsız kapattı.

İkinci devrede arka arkaya mağlubiyetler
Ligin ikinci yarısında ilk maçına deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile çıkan Boluspor, İrfan Akgün ve Cem Ekinci’nin golleriyle sahadan 20 mağlup ayrıldı. Boluspor, 19. haftada konuk ettiği ve ilk 11’inde 6 yeni transferle çıktığı Adana Demirspor maçından da 21’lik skorla puansız ayrıldı. Kırmızıbeyazlı ekibin tek golü, altyapıdan yetişen ve ara transfer döneminde profesyonelliğe adım atan Arda Köksal’dan geldi.

Ara transferde 9 oyuncu geldi, 5 oyuncu gitti
Boluspor, ara transfer döneminde yerli ve yabancı 9 yeni oyuncuyu renklerine bağlarken, kadrosundaki 5 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kırmızıbeyazlı kulüp, santrfor Kabongo Kasongo (26), savunma oyuncusu Atamer Bilgin (20), stoper Emin Bayram (17), kaleci Gentian Selmani (22), forvet Papa Alioune Diouf (31), kanat oyuncuları Edwin Gyasi (29) ve Mustafa Çeçenoğlu (27) ile ön libero Muhsin Yıldırım (26) ve Haris Hajdarevic’i (22) renklerine bağladı.
İlk yarıda kırmızıbeyazlı formayı giyen kaleci Yavuz Aygün (24), santrfor Muhammet Arslantaş (20), savunma oyuncusu Kerim Alıcı (23), orta saha oyuncuları Felipe (30) ve Bekir Yılmaz (32) ile yollar ayrıldı.

Altyapıdan 2 oyuncu profesyonel oldu
Sezon başından itibaren altyapı çalışmalarına da ağırlık veren Boluspor’da, 2 oyuncu profesyonelliğe adım attı. Altyapıdan yetişen Arda Köksal (19) ve Ensar Bilir (18) Adana Demirspor karşılaşması öncesinde kulüp tesislerinde düzenlenen törenle profesyonel sözleşme imzaladı.

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