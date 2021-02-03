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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek

İHA

Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek

Bolu’da, üçüncü kurumlar tarafından kullanılan, belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önünde ruhsata aykırı olan bankamatiklerin mühürlenecek.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantı salonunda kent merkezinde bulunan bankamatiklerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Özcan, kentte banka şubelerine ait bankamatiklerin usulüne uygun kullanılmadığını, bu nedenle belediyenin ciddi gelir kaybı yaşadığını belirterek, “Üçüncü kurumlar tarafından kullanılan, belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önünde ruhsata aykırı olan bankamatiklerin mühürlenecek” dedi.
Belediye sınırları içerisinde 146 bankamatik olduğunu ifade eden Özcan, "Sözleşmede açık olarak şu hükme yer vermişiz; 'Kiracı bankanın ya da bağlı bulunduğu grup şirketlerin iştirak ettikleri şirketler dışında bankamatikleri devredemeyeceği gibi kısmen dahi olsa kullanımına sunamaz.' Aksi takdirde sözleşmeyi feshedip bankamatiği kaldıracağız. Belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önündeki ruhsatsız bankamatiklerin de belirlenen şartlara uyulmadığı takdirde mühürlenecek. Belki vatandaşımız mağdur olacak ama bu bankaların ödemediği paraları belediyeye kazandırmak istiyorum. Amacımız, bu bankalardan belediyenin hakkını almak” şeklinde konuştu.

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