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217 yıllık tarihi Yukarı Taşhan ticarete yön veriyor İşyeri sahibi Hamza Yerli: “Tarihi bir yer olması insanları cezbediyor”

İHA

217 yıllık tarihi Yukarı Taşhan ticarete yön veriyor İşyeri sahibi Hamza Yerli: “Tarihi bir yer olması insanları cezbediyor”

Bolu’da, 1804 yılında yılında yaptırılan ve bugün iş merkezi olarak kullanılan 217 yıllık tarihi Yukarı Taşhan, hala dimdik ayakta.
Bolu’da, 217 yıl önce yaptırılan ve Osmanlı Devleti'nin ticaret kervanlarının konaklama ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir durak noktası olarak geçmişte kullanılan 2 katlı Yukarı Taşhan, iş merkezi olarak kullanılmaya devam ediyor. Geçmişte konaklamak için kullanılan odaların tarihe uygun bir şekilde işyerleri haline çevrildiği Yukarı Taşhan, çoğunlukla dini ürünlerin satışıyla vatandaşların ilgi odağı haline gelen bir yer haline geldi. Zamanla satılan ürünlerin çeşitliliğinin artmasıyla ve tarihi yapısı nedeniyle müşterileri cezbeden Taşhan, kentte ticarete yön veren merkezlerin başında geliyor.

“Buranın havası farklı”
Yukarı Taşhan’da 7 yıldır dini ürün ve kitaplarının satışını yapan Hamza Yerli, “Buranın havası farklı. Genelde dini ürünle var. Yukarı Çarşı’nın bu yönüyle Bolu içerisinde farklı bir yeri var. Tarihi bir yer olması insanları cezbeden bir şey. İnsanların son dönemde tarihe olan merakı arttı. Taşhan biraz daha farklı. Burada bir çok dükkan var ama çoğu dini ürünlerin satışına yönelik. Hac malzemeleri ve kitaplar var. İlgi zamana göre değişiyor. Mevcut durumda biraz daha sakin. Ama bu tarz mekanlarda oturup çay içme, muhabbet etme gibi biraz merakları oluştu. Ben 7 senedir burada çalışıyorum, 7 sene öncesine göre bu anlamda gelişme daha fazla. Bu zamanla daha da artabilir. Esnafın insanlara davranışı, insanların ihtiyacını karşılayan bir yer olması önemli” dedi.
Yukarı Taşhan’a özellikle kitap almak için geldiğini ifade eden Hacer Özcan ise, “Aradığımız kitapları burada bulabiliyoruz. Onun için geldik. Havada da güzel. Tarihi güzel bir yer. Kitap için geliyoruz. Çantacı var onun için geliyoruz. Dini kitaplar olduğu için tercih ettiğimiz bir yer” şeklinde konuştu.

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