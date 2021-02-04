Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

DHA

Kendisine 'ağabey' demeyi reddeden arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kendisine 'ağabey' demediği için kavga ettiği Burak Telkeş'i (28) tüfekle vurarak öldüren Harun Sayın (30), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Harun Sayın mahkemede, "Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi.
Olay, geçen yıl haziran ayında Mudurnu'nun Delice Yaylası'nda meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen Burak Telkeş ve Harun Sayın arasında tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yanındaki arkadaşlarının da müdahalesiyle büyümeden sona erdi. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra Harun Sayın, Burak Telkeş'i arayarak, Mudurnu ile Abant Tabiat Parkı arasındaki yol kenarında bir yere çağırdı. Burada Sayın ve Telkeş arasında yeniden tartışma çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen Harun Sayın, "Bana ağabey diyeceksin" diyerek, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Harun Sayın, ardından "Ben sana ağabey falan demem" diye cevap veren Telkeş'i vurdu. Burak Telkeş, olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma tarafından yakalanan Harun Sayın tutuklandı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Harun Sayın, SEGBİS aracılığıyla son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözleri sorulan Sayın, "Çok iyi arkadaşımdı. Olay günü tartıştık. Bir anda üzerime yürüyünce yanımdaki silahı çıkarıp korkutmak amacıyla ateşledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hem vicdan azabı çekiyorum hem de çok pişmanım" dedi.
Sayın´ın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından maktulün anne ve babası verilen karara itiraz etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-02-04 16:57:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
YEREL HABERLER Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'ye yükseldi
‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER ‘Bana abi diyeceksin’ cinayetinde 18 yıl hapis cezası
Bolu’da, barajlar yeninden dolmaya başladı Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 27’ye yükseldi
YEREL HABERLER Bolu’da, barajlar yeninden dolmaya başladı Bolu’nun ...
217 yıllık tarihi Yukarı Taşhan ticarete yön veriyor İşyeri sahibi Hamza Yerli: “Tarihi bir yer olması insanları cezbediyor”
YEREL HABERLER 217 yıllık tarihi Yukarı Taşhan ticarete yön ...
Kış mevsiminde yayla ona emanet
YEREL HABERLER Kış mevsiminde yayla ona emanet
Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek
YEREL HABERLER Bolu’da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek
Boluspor ikinci devreye arka arkaya 2 mağlubiyetle başladı Ara transferde 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Boluspor ikinci yarıya kötü başladı
YEREL HABERLER Boluspor ikinci devreye arka arkaya 2 mağlubiyetle ...
25 yıldır özel tasarım ayakkabıları biriktiriyor
YEREL HABERLER 25 yıldır özel tasarım ayakkabıları biriktiriyor
Gölcük Tabiat Parkı, güzel havayı fırsat bilen tatilcilerle doldu Karların eridiği Gölcük Tabiat Parkı’nın kartpostallık yeşilliği havada görüntülendi
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı, güzel havayı fırsat bilen ...
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi ...
Bolu'daki fırtınada devrilen ağaçlar için hasar tespiti
YEREL HABERLER Bolu'daki fırtınada devrilen ağaçlar için hasar ...
Şiddetli fırtına ağaçları devirdi Bolu’da fırtınada yıkılan ağaçların hasar tespiti yapıldı
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına ağaçları devirdi Bolu’da fırtınada ...