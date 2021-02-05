Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, haftasonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.
Boluspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısında arka arkaya çıktığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürdüğü Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Boluspor, ara transferde renklerine bağladığı 9 yeni oyuncu ve altyapıdan profesyonelliğe çıkardığı 2 futbolcusuyla Altınordu karşısında 3 puan almak için mücadele edecek.
Kırmızıbeyazlı ekip, 19 haftada topladığı 19 puanla tabloda 13. sırada yer alıyor.
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