Boluspor, Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, haftasonu deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısında arka arkaya çıktığı 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, hafta boyunca kendi tesislerinde sürdürdüğü Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. Boluspor, ara transferde renklerine bağladığı 9 yeni oyuncu ve altyapıdan profesyonelliğe çıkardığı 2 futbolcusuyla Altınordu karşısında 3 puan almak için mücadele edecek.

Kırmızıbeyazlı ekip, 19 haftada topladığı 19 puanla tabloda 13. sırada yer alıyor.

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