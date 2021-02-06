Abant'a yalnızca yabancı turistler girebildi



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Otellerde kalan tatilcilerin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, yalnızca yabancı turistler Abant'a girebildi.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Abant Tabiat Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Abant Tabiat Parkı'na kısıtlama nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. Ayrıca tatil için Abant'taki otellere konaklama için gelenlerin otelden dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Abant'a yalnızca yabancı turistlerin girişine ve göl çevresinde dolaşmasına izin verildi. Yabancı turistler, sakinliğin hakim olduğu Abant'ta manzaranın keyfini çıkardı. Yabancı turistlerin fotoğraf çekilmek için maskelerini çıkardıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-02-06 15:13:16



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