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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargıtay üyesi Mutta ve teknik direktör Altıparmak Narven’i tercih etti

İHA

Yargıtay üyesi Mutta ve teknik direktör Altıparmak Narven’i tercih etti

Bolu’nun gözde termal turizm merkezi Narven Termal Kasaba, Yargıtay Üyesi Serdar Mutta ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile ailelerini ağırladı.
Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narve Termal Kasaba, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yargıtay Üyesi Serdar Mutta ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak aileleriyle birlikte tatil için Narven Termal Kasaba’yı tercih etti. Tesis hakkındaki düşüncelerini dile getiren Narven Hisseli Gayrimenkul Üyesi Mutta, “Yaklaşık üç yıl kadar önce tesis ile eşimin ve yakın çevremizdekilerin tavsiyesiyle tanıştık ve Hisseli Gayrimenkul satın alımı gerçekleştirdik. Konumu itibariyle, mimarisi ve yamacına yaslandığı orman ile iç içe bir proje olması sebebiyle çok beğenerek tatillerimizi geçiriyoruz. Geniş bir alanda projelendirilmesi, ortak alanların ve ıslak hacimlerin oldukça büyük olması, bir haftalık konaklama şeklinde hizmet vermesi, aktivite seçeneklerinin olması en önemli artılarından birisi Narven’in ve bunun gibi birçok artısı burayı tercih etmemizde etkili oldu. Pandemi ile ilgili alınan önlemlerle de kendinizi güvende hissediyorsunuz. Şuana kadar salgın sürecine olumsuz etki edebilecek bir durum ile karşılaşmadık ve Narven’i bu etkenlerden dolayı çevremizdekilere tavsiye etmeye devam ediyoruz” dedi.
Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil için Narven Termal Kasabayı tercih eden eski futbolcu ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise, Türkiye’nin hemen hemen en iyi tesislerinden birisi konumunda, kendinizi evinizde gibi hissettiğiniz çok başarılı bir tesis Narven. Burada pandemi ile ilgili her şey düşünülmüş, tesise girişten itibaren ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler doğrultusunda tüm tedbirlerin eksiksiz ve titizlikle uygulandığına şahit oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

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