Bolu’da mühürlenen 4 ATM yeniden hizmete açıldı

Bolu’da, projeye aykırı ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenen 2 bankaya ait 4 ATM, bankaların gereken işlemleri yapmayı taahhüt etmelerinin ardından yeniden hizmete açıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önündeki ruhsatsız bankamatiklerin belirlenen şartlara uymaması sebebiyle mühürleme kararı aldı. Alınan kararın ardından kent merkezinde bulunan bankamatiklerin incelenmesi sonucu Büyük Camii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 2 bankaya ait 4 ATM’nin ruhsatsız ve projeye aykırı olduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından dün sabah saatlerinde kalabalık bir zabıta ekibi eşliğinde 4 ATM mühürlendi.



Mühürler kaldırıldı

ATM’leri mühürlenen bankalar dün akşam saatlerinde Bolu Belediyesi’ne başvuru yaparak mevzuata uygun tüm işlemleri yapacaklarını taahhüt etti. Yapılan yasal başvuru üzerine 4 ATM’nin mühürleri sökülerek yeniden hizmete açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan, “Tüm bankalar taleplerimizin ve işlemlerimizin hukuka uygun olduğunu kabul ederek, mevzuata uygun tüm işlemleri taahhüt etmekle birlikte belediyemize yasal başvurularını yapmışlardır. Bankaların, haklılığımızı tescil eden bu talep ve taahhütleri doğrultusunda, uygulanan mühürler kaldırılmıştır” dedi.

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