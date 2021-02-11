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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Enis Bey'in Parlamento'ya dönüşü memnuniyet verici”

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Enis Bey'in Parlamento'ya dönüşü memnuniyet verici”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’nun yeniden Meclise dönüşü konusunda, “Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve STK temsilcileri ile toplantı yapmak için sabah saatlerinde Bolu’ya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir süre basına kapalı görüşme yapan Kılıçdaroğlu, Yukarı Çarşı’da bulunan esnafları ziyaret ettikten sonra STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulundu.

“Böyle bir tablo keşke yaşanmasaydı”
STK temsilcileri ve muhtarlarla yapılan toplantının ardından Enis Berberoğlu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Enis Bey'in Parlamonto'ya dönüşü memnuniyet verici. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde, Sayın Berberoğlu beraatle müebbet arasında yargılanıyor. Düşünün bazı mahkemeler beraat bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış, nasıl bir etkilenme. Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz. Sonuçta galip olan adalet. Enis Bey geldi. Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi, sonra yargı kararıyla parlamentoya gelmesi Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir olay. Bir Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, Anayasa Mahkemesinin tekrar toplanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine, Adalet Bakanlığına ve ilgili mahkemeye kendi kararını göndermesi ve anayasa mahkemesinin özel olarak anayasa mahkemesi kararlarının sadece yargıyı değil Parlamento'yu, idare makamlarını da bağladığını hatırlatması hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı” dedi.

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