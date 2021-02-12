Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı kesiminde sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.

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